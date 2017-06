Ky është parku me ujë për personat me aftësi të kufizuara

Në Teksas të SHBA-së është hapur parku me ujë për personat me aftësi të kufizuar. Deri më tani parqet e ujit janë të pa aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara, por Island Inspiration Morgan synon të ndryshojë gjithçka, sepse ky është parku i parë me ujë në botë, projektuar posaçërisht për këtë kategori të shoqërisë. “Qëllimi unë është që tu ofrojmë këtyre njerëzve argëtim pa fund dhe siguri për jetën”, tha themeluesi i këtij projekti Gordon Hartman, i cili punon me mekët, të afërmit e personave me aftësi të kufizuar, mësuesit, terapistë të specializuar, që të sigurojë jetëgjatësinë e këtij parku.

19 qershor (gazeta-Shqip.com)