Elbasan, sekuestrohen armë dhe para; në pranga 62-vjeçari (Video)

Finalizohet në Elbasan operacioni policor i koduar “Dinamo”, ku janë sekuestruar një arsenal armësh, vlera monetare dhe municione luftarake. Ndërkohë, raportohet se ka edhe një të arrestuar, të dyshuar për trafikim të armëve dhe municioneve luftarake.

Në pranga ka rënë shtetasi Engjëll. H., 62 vjeç, banues në Elbasan, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, i janë gjetur dhe sekuestruar arsenal armësh, municione luftarake dhe vlera monetare. Ky shtetas dyshohet të ketë patur për qëllim trafikimin e armëve dhe municioneve luftarake në vlera të ndryshme monetare.

Grupi hetimor i ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatik, model 56, kalibër 7.62 mm, me krehër të vendosur në të me 29 copë fishekë; një armë zjarri pushkë model 63, kalibër 7.62 mm, me krehër të vendosur në të me 25 copë fishekë; një pushkë sportive shul, me krehër të vendosur në të me 3 copë fishekë; 131 copë kartëmonedha me prerje 1000 lekë (131000 lekë të reja); një sasi e madhe fishekësh të kalibrave të ndryshëm; një armë e ftohtë thikë dhe dy aparate telefoni të markave të ndryshme.

Materialet i kaluan Prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, “Trafikimi i armëve dhe i municionit” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.

