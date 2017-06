Kallëzimi për kanosje, Xhelal Mziu: Me urdhër politik të Ramës

Pas kallëzimit në Prokurori, kryebashkiaku i Kamzës, Xhelal Mziu thotë se kallëzimi vjen nga kryeministri Edi Rama për shkak se ndjen humbjen e thellë në këtë bashki. Nëpërmjet një deklarate, Mziu thotë se urdhri Kamza dhe Paskuqani do të votojë në plebishit kundër Edi Ramës.

“I kujtojmë Edi Ramës që e parandien humbjen dhe përmes këtij urdhri politik kërkon të bëjë presion se, sikurse më tani, ndëshkimi edhe më i ashpër e pret më 25 qershor përmes votës. Kamza dhe Paskuqani do të votojnë në plebishit kundër Edi Ramës për persekutimin politik dhe krahinor që ky Kryeministër e ka shfaqur dhe u ka bërë banorëve të kësaj zone.

Vota kundër kësaj qeverie do të jetë edhe për faktin se në 4 vite, zero fonde ka akorduar për Bashkinë Kamëz, fonde që do të shkonin për projekte që do të ndikonin në përmirësimin e jetesës së qytetarëve të majtë dhe të djathtë. Në sirtarët e qeverisë flenë mbi 135 projekte të Bashkisë Kamëz në fusha të ndryshme, si: rrugë, ujësjellës, shkolla, çerdhe, kopshte, treg, rivitalizimin urban etj., por që Rama as ka denjuar të kthejë përgjigje dhe jo të akordojë fonde.

20 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)