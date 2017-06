KUR SHARTOHET POLITIKA

Fadil LEPAJA

Por, kujt i bënë nëse ti tashmë e ke blerë produktin. Askush nuk do të dij për ty, pasi tashmë ke votuar. Ke blerë mallin. Ke falur apo shitur votën, pra nuk ke ku të ankohesh. Shkon në ministri, por shpejt bindesh se edhe ministria është shartuar, me kungull.

E ministrat me tranguj. Përjashta është e kuqe, një e kuqe e bukur, si do të thoshte shitësi nga ekrani, për domaten, ndërsa përbrenda nuk hahet. Është e pjekur me zor. Ndërkaq, zgjedhjet na rastisën zgjedhjet në qershor por dielli nuk ishte veror, dhe temperaturat ishin të ulëta, prandaj trangujt dhe domatet tona politike dolën të papjekura. Vështirë se do të hahen, as këto sivjet. Ose do i “pjekim” me zor, edhe do i ngjyrosim…!

Thonë se më 2018 vera do të marrë më e nxehtë, me më shumë diell. Kush e di, Mbase votat deri atëherë do të shartohen me diçka dhe do të dalin edhe vizat…pastaj kujt i bënë për qeverinë. Softueri ynë i njeh të gjitha perandoritë, e rrjedhimisht edhe qeveritë….! Çdo qeveri e pranojmë më lehtë se tonën! Me çka me e shartua, politikën tonë?

20 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)