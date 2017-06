Mori pjesë në stërvitjen në Gjermani, kthehet ekuipazhi i helikopterit “Cougar”

Në ambientet e Forcës Ajrore në Farkë, u zhvillua sot ceremonia e kthimit të ekuipazhit të helikopterit “Cougar” të Forcës Ajrore, i cili ishte pjesë e stërvitjes shumëkombëshe “Saber Junction 17” dhe “Combined Resolve VIII”, që u zhvillua në Gjermani nën drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Të pranishëm në ceremoni ishin zëvendësministri i Mbrojtjes z. Petro Koçi, komandanti i Forcës Ajrore gjeneral brigade Vladimir Avdia, gjeneral brigade Tonin Marku, drejtorë dhe ushtarakë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Shtabit të Përgjithshëm, si dhe miq dhe të afërm të ekuipazhit të kthyer.

Në hapje të fjalës së tij zëvendësministri z. Petro Koçi në emër të tij dhe të ministres së Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli shprehu kënaqësinë për kthimin shëndoshë e mirë të ekuipazhit. Gjithashtu zoti Koçi shprehu vlerësimin për konsideratat më të larta që ekuipazhi mori nga pala organizatore dhe SHBA.

Më tej në fjalën e tij theksoi se edhe këtë herë u dëshmua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një partner strategjik për Shqipërinë me të cilin bashkëpunojmë jo vetëm me fjalë dhe letra por edhe me vepra konkrete. Zëvendësministri i Mbrojtjes gjithashtu shprehu gatishmërinë, që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe më tej, duke përfshirë tashmë edhe Forcën Ajrore.

Koçi gjithashtu falënderoi edhe vendin pritës, Gjermaninë, duke e cilësuar si një partner strategjik për Republikën e Shqipërisë, si dhe ka vlerësuar kontributin dhe interesin në fushën e sigurisë. “Kemi treguar aftësitë tona për të bashkëpunuar me ato vende, me të cilat interesat i kemi të përbashkëta, pra një vend i rëndësishëm në NATO dhe një vend që është lider në Bashkimin Europian, një Union në të cilin ne duam të anëtarësohemi sa më shpejt”, u shpreh zoti Koçi.

Kjo ishte stërvitja e parë ndërkombëtare jashtë kufijve të Shqipërisë në të cilën Forca Ajrore mori pjesë. Pjesëmarrja në këtë stërvitje i shërbeu drejtpërdrejt përgatitjes së FA në përmbushje të detyrimeve ndaj Aleancës, për të vendosur në të ardhmen në gatishmëri të plotë dy helikopterë “Cougar” dhe për t’u bërë pjesë e operacioneve NATO.

