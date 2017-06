Murinjo si Ronaldo, akuzohet për evazion fiskal 3.3 mln euro

Seksioni i Krimeve Ekonomike në Prokurorinë e Madridit, ka paraqitur një ankesë në “Pozuelo de Alarcón” kundër ish-trajnerit të Real Madridit, Hoze Murinjo, për dy vepra penale kundër Thesarit, në lidhje me tatimin mbi të ardhurat e individëve (tatimi mbi të ardhurat), të kryera në vitin 2011 dhe 2012.

Në total shuma e mashtruar, që pretendohet, është 3,304,670 euro në total (1,611,537 euro në vitin 2011 dhe 1,693,133 euro në vitin 2012).

Pas largimit nga posti i tij si trajner i Çelsi (Angli), Murinjo nënshkroi më 31 mars 2010 një kontratë pune me Real Madridin dhe u zhvendos në rezidencën e tij në Madrid, duke fituar statusin e një rezidenti tatimor në Spanjë.

Megjithatë, “me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm”, ai paraqiti deklaratat përkatëse në kohë, në vitin 2011 dhe 2012, pa deklaruar të ardhurat nga transferimi i të drejtave të tyre.

Murinjo kaloi tri sezone në krye të skuadrës nga “Santiago Bernabeu”, në mes të viteve 2010 dhe 2013, përpara se të kthehej në Angli për të pasur një eksperiencë të dytë me Chelsea.

Ai trashëgoi verën e kaluar frenat menaxheriale në “Old Trafford” dhe e udhëhoqi Manchester United drejt fitimit të tre trofeve gjatë sezonit të tij debutues.

Një numër yjesh të futbollit të profilit të lartë janë akuzuar për shmangien e taksave në muajt e fundit, me Kristiano Ronaldon si shembulli më i fundit. Lojtari 32-vjeçar i Real Madrid ka mohuar shmangien e taksës prej 13 milionësh në mes të viteve 2011 dhe 2014, ndërsa klubi më pas ka lëshuar një deklaratë, duke pretenduar se ka “besim të plotë” te Ronaldo.

Megjithatë, raportet kanë sugjeruar se Ronaldo është i mërzitur nga trajtimi i tij në këtë rast dhe është i vendosur të largohet nga Real Madridi. Ironikisht, një kthim te Manchester United, siç pretendohet, ku do të bashkohej me Murinjon, do të bëhej edhe më i debatuar.

Lionel Mesi i Barcelonës u akuzua gjithashtu për mashtrim tatimor në vlerën prej 3.5 milionësh, më parë, këtë vit, dhe u dënua me 21 muaj burg, edhe pse nuk ka gjasa të përballet me ndonjë kohë burgu.