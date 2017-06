Rama: Keqardhje që aleatët kanë dalë nga binarët, i votuan reformat për tepsinë

Kryeministri Edi Rama zhvilloi pasditen e sotme mitingun përmbyllës në Elbasan ku kërkoi edhe një herë votën masive të shqiptarëve pavarësisht bindeje partiake, në mënyrë që siç tha në 4-vjeçarin e ardhshëm ekonomia të rritet mbi 5 për qind.

“Nëse marrim më 25 qershor besimin e shqiptarëve për të marrë të vetëm pushtetin era e rilindjes urbane do të fryjë deri në fshatin më të largët. Çerdhet, kopshtet, shkollat do të jenë jo vetëm privilegj i qyteteve, por i të gjitha fshatrave. Për ne nuk është çështje fasadash, siç thonë ata, por është çështje qytetërimi, çështje dinjiteti për çdo të ri dhe çdo komunitet. Nëse kjo që ne nisëm 44 muaj më parë do të kishte nisur çerek shekulli më parë gjithçka sot do të ishte shumë ndryshe. Dita kur qarku juaj do të jetë një zonë e preferuar turistike s’do të jetë e largët. Kemi që në ‘91 qe i dëgjojmë, sot përsërisnin të njëjtat gjëra, do ulim taksat, do rrisim pagat. Ne ulëm taksat për 97 për qind të shqiptarëve, ata që e mohojnë janë gënjeshtarë”, tha Rama.

Rama shprehu keqardhjen për sulmin e aleatëve të koalicionit qeveritar, LSI ndaj reformave të ndërmarra në 4 vjet, çka sipas Ramës dëshmon se i kanë votuar vetëm që të rrinë tek tepsia jo për të mirën e vendit.

“Më vjen keq që aleatët tanë kanë dalë sot nga binarët e arsyes dhe çirren e kërcënojnë. Në vend të jenë krenar për reformat ata sulmojnë. Kjo të bën të kuptosh se reformat i kanë votuar jo se kanë dashur të mirën e vendit, por se kanë dashur të rrinë tek tepsia”, tha Rama.

20 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)