Si përhapet HIV përmes trurit

Simulimet tregojnë se si virusi përshpejtohet dhe se si një spraj hunde mund të jetë kurimi më efektiv. Shkencëtarët janë duke zhvilluar një spraj hunde për të luftuar HIV, pasi zbuluan se si virusi përhapet përmes trurit.

Një ekip hulumtuesish kanadezë po punojnë për të krijuar këtë metodë të re të shpërndarjes së barnave antiretrovirale, në mënyrë që të arrijë më shpejt trurin. Studimi i tyre i ri paraqet modelin e parë për të parashikuar rritjen dhe përparimin e HIV-it, duke lejuar hulumtuesit të shohin se si sëmundja përhapet përmes trurit.

Tani ata shpresojnë që gjetjet e tyre mund të çojnë në një trajtim më efektiv, i cili do të zvogëlojë infeksionin në tru. Studiuesit tani besojnë se mund të japin një vlerësim se si truri i infektuar me HIV do të zhvillohet dhe të përdorë këtë informacion për të eliminuar virusin nga truri.

20 qershor (gazeta-Shqip.com)