Prezantohet Avokatja e re e Popullit, Erinda Ballanca

Avokatja e Popullit Erinda Ballanca nisi zyrtarisht detyrën pranë institucionit të Avokatit të Popullit.

Paraardhësi i saj, Igli Totozani, në një ceremoni mirëseardhjeje i bëri prezantimin me stafin e institucionit dhe i kaloi detyrën Ballancës.

Në fjalën përshëndetëse mbajtur para stafit Avokatja e Popullit u shpreh: “Ndihem e privilegjuar që do drejtoj këtë institucion dhe angazhohem të mbroj me përkushtim liritë dhe të drejtat e njeriut në Shqipëri. Dy paraardhësit e mi Dobjani dhe Totozani kanë kontribuar për themelimin dhe ngritjen e institucionit të Avokatit të Popullit, ndaj edhe unë do të vazhdoj përpjekjet që ky institucion, të jetë i fortë dhe i pavarur”.

21 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)