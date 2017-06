Rama: Në 44 muaj vendosëm themelet, tani të ngremë shtetin

Kryeministri Edi Rama pasditen e kësaj të mërkure ka mbyllur fushatën në qytetin e Durrësit. Ai kërkoi që shqiptarët të votojnë Partinë Socialiste që reformat e nisura të vazhdojnë më tej, ndonëse këto 44 muaj është bërë mjaftueshëm.

“Pa diskutim, në këto 44 muaj kemi bërë mjaftueshëm për të dhënë të gjitha provat se ne jemi të vetmit që mund ta bëjmë këtë vend, mund të bëjmë shtet dhe të gjithë ata që besojnë tek Shqipëria do të gjejnë rrugën e punësimit dhe mirëqenies.

Ne bëmë gjithçka mundëm me mish e me shpirt dhe sot,Shqipëria që kemi nuk është ajo që duam, por nuk ka të krahasuar me atë që kishim para 44 muajsh. Populli shqiptar ndihet sot shumë më i respektuar dhe njerëzit shumë më të barabartë. Sepse sot nuk ka më kush është njeri i ndershëm paguan dritat dhe të tjerët nuk i paguajnë. Nuk është më kush zbaton ligjin i paguan taksat, ndërsa të tjerë jo sepse kanë një mbështetje në Tiranë.

Qeveria nuk e ka ndërtuar ende shtetin që trajton çdo qytetar të barabartë, por ka hedhur themelet e tij. Dhe të dielën shqiptarët duhet ta ndajnë mendjen: ose do të vazhdojmë me punë, punë, punë për të ndërtuar shtet në shtëpinë tonë; ose do të ecim mbrapa. Shërimi i kancerit që mori peng Shqipërinë për çerek shekulli ka filluar”, tha Rama.

21 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)