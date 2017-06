Surpriza e Samsung për klientët e saj

Të pasionuarit pas Samsung, duhet të presin deri në muajin gusht që të beljnë Galaxy Note 8. Telefoni pritet të ketë procesor Qualcomm Snapdragon 836, i cili ende nuk është prezantuar, si dhe dy kamera nga ana e pasme.

Informacionet më të reja që vijnë nga burime të afërta me Samsung, sugjerojnë se Note 8 do të ketë 8GB RAM. Galaxy Note 8 sipas zërave do të quhet “Emperor Edition” dhe do të paraqitet në vetëm disa tregje, derisa pjesa tjetër e botës do të ketë versionin 6GB.

Burime të njëjta sugjerojnë se Galaxy Note 9, i cili pritet të vijë vitin e ardhshëm, do të ketë 12GB RAM dhe kjo nënkupton se do të mund të kemi edhe Galaxy S9 me 10GB RAM

21 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)