U përfshinë në fushatë, ministri i PD shkarkon dy drejtorë bugjesh

Ministri i Drejtësisë Gazment Bardhi, ka shkarkuar sot nga detyra Drejtorin e IEVP Berat Arif Dervishi, si dhe Drejtorin e IEVP Kavajë Durim Perja.

Sipas MD, ata u shkarkuan me motivacionin e përdorimit të veprimtarisë së institucionit për qëllime politike, pjesëmarrjes së paligjshme në fushatë zgjedhore dhe keqmenaxhimit të institucionit.

Ministria njofton se vendimmarrja e Ministrit të Drejtësisë ka ardhur pas inspektimeve të realizuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.

Gjithashtu, Bardhi ka pranuar po sot dorëheqjen nga detyra të Drejtorit të IEVP Elbasan, Renato Minoli.

“Ministri i Drejtësisë gjen rastit të paralajmërojë çdo zyrtarë që të mos përdorë funksionin publik për qëllime politike, sepse do të përballet me pasojat e këtij veprimi të paligjshëm, jo vetëm administrativisht, por edhe penalisht”- thuhet ne njoftim.

Ministria e Drejtësisë fton çdo qytetar që të denoncojë, të gjitha rastet e përfshirjes në fushatë apo përdorimit të funksionit publik në favor të një subjekti zgjedhor, si dhe garanton qytetarët jo vetëm për ruajtjen e anonimatit, por edhe për ndjekjen me seriozitet maksimal të këtyre rasteve, duke qenë garant i zbatimit korrekt të ligjit.

“Ministri Bardhi siguron se është i vendosur në zbatimin e ligjit dhe do të veprojë me tolerancë zero për çdo veprimtari politik në kundërshtim me ligjin të punonjësve së administratës shtetërore në varësi të Ministrisë së Drejtësisë”, – perfundon njoftimi.

21 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)