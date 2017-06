Zgjedhjet lokale në Kosovë, preferohet 22 tetori

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur takim konsultativ me përfaqësues të partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale.

Shumica e partive politike kanë propozuar datën 22 tetor si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale.

Kryetarja e KQZ-së Valdete Daka, tha se janë në afate ligjore për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe se KQZ është e gatshme kurdo që ato shpallen.

Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Ato pritet të prodhojnë kryetarët e rinj të komunave dhe përbërjet e reja të asambleve komunale.

Viti 2017, po cilësohet si vit i zgjedhjeve në Kosovë. Më 11 qershor, u zhvilluan zgjedhjet e parakohshme parlamentare nga të cilat pritet që të konstituohet përbërja e re e Kuvendit të Kosovës i cili më pas pritet ta votojë edhe formimin e Qeverisë.

Presidenti i Kosovës tha se do t’i respektojë propozimet e partive dhe në ditët e ardhshme do t’i shpallë zgjedhjet lokale në pajtim me ligjin.

21 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)