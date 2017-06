Basha: Familjet shqiptare me borxhe, s’paguajnë dot bukën

Kreu i demokratëve, Lulzim Basha i ben thirrje qytetareve te votojne PD-në ne zgjedhjet e të dielës, pasi sipas tij “vetëm një ekonomi e fortë do të rrisë të ardhurat, do të rrisë punësimin”.

“Papunësia, pensionet e ulta, çmimet e rritura kanë ulur fuqinë blerëse të qytetarëve. Më të varfërit nuk arrijnë të paguajnë as bukën e përditshme. Në Maliq, në Kamëz, në Delvinë, në Rubik, në Tiranë, në Elbasan e kudo nëpër Shqipëri kam parë listat e borxheve të mijëra familjeve shqiptare. Vetëm një ekonomi e fortë do të rrisë të ardhurat, do të rrisë punësimin, do të zvogëlojë varfërinë. Këtë do të arrij me planin tim ekonomik, i cili do të sigurojë një të ardhme të sigurt për të gjithë”.

22 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)