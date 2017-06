Daniel Day-Lewis tërhiqet nga bota kinematografike

Zëdhënësi i Daniel Day-Lewis ka komunikuar se aktori do të tërhiqet nga kinematografia. “Nuk do të punojë më si aktor. U është shumë mirënjohës të gjithë bashkëpunuesve të tij, ndjekësve të filmave të tij në këto vite. Ky është një vendim privat dhe nuk do të ketë asnjë lloj komenti tjetër për këtë argument.” Për herë të fundit do ta shohim në “Phantom Thread”, një film i Paul Thomas Anderson që del në dhjetor.

Edhe në të shkuarën, aktori britanik është tërhequr nga skena, por ka qenë Martin Scorsese ai që e ka rikthyer. Në vitet e fundit Daniel Day-Lewis ka marrë pjesë në pak filma, i fundit ishte “Lincoln” pesë vjet më parë.

22 qershor (gazeta-Shqip.com)