Meta: Kreu i mavisë do ta pësojë me keq se miku im Berisha në ‘94

Meta: Kreu i mavisë do ta pësojë me keq se miku im...

Ish-kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, nga Durrësi ku zhvilloi mitingun përmbyllës të kësaj fushate, u shpreh i bindur se LSI është forcë e parë në 3 qarqet e mëdha Tiranë, Durrës e Fier. Meta tha se në këto zgjedhje nuk ka garë me humbësit, që dridhen nga vota e lirë, ka vetëm garë me LSI e Tiranës, Durrësit e Fierit.

Meta akuzoi rilindjen dhe kreun e saj Edi Rama si shtet i oligarkëve, që sipas tij do të marrë fund një herë e përgjithmonë pas 72 orësh.

“Në këto zgjedhje nuk ka garë me humbësit që dridhen nga vota e lirë. Nuk ka garë as me tomin as me xherrin, ka vetëm garë mes LSI së Tiranës, Durrësit dhe Fierit. Sot mund t’ju njoftoj me përgjegjësinë më të madhe se LSI është jo vetëm forcë e parë në Tiranë, por edhe në Durrës e Fier. Mavi do të thotë mashtrim, manipulim dhe pabesi.

Do të thotë që t’ia japësh shtetin oligarkëve dhe të tregosh dhunë dhe arrogancë ndaj njerëzve të thjeshtë. Edhe 7 orë dhe Shqipëria do të shpëtojë nga sëmundja. 300 mijë shqiptarë janë larguar nga Shqipëria, por janë mbi 700 mijë që kanë vendosur të qëndrojnë me LSI në krye. Le të vijë vërdallë me autobusët e administratës kreu i mavisë, është i pashpresë, do ta pësojë më keq se në ’94, kur ai miku im bëri një referendum për të marrë të gjitha pushtete për vete”, tha Meta.

22 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)