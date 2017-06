Meta president, Rama: OK, por s’e parashikuam daljen nga shinat e arsyes

Në Shqipëri kryeministri Edi Rama shprehet se ndarja me LSI-në erdhi si pasojë e një qasjeje taktike dhe dritëshkurtër nga ana e aleatit të tij. Në një intervistë për Zërin e Amerikës ai thotë se nuk është i penduar për zgjedhjen e zotit Meta si president.

“Pendesa është një moment shumë fisnik për njeriun, por në rastin konkret unë mendoj se ne kemi bërë gjënë e duhur”. “Fakti që ne nuk kemi parashikuar daljen nga shinat e arsyes të Ilir Metës nuk na bënë fajtor. Ne zgjodhëm një President që është një figurë që përfaqësonte, sipas meje, edhe PD-në më së miri pa qenë anëtar i saj. Nuk dua të hyj në debat me të dhe të zbres në këtë nivel polemike. Çfarë borxhi i ka populli shqiptar dhe ky vend, socialistët shqiptarë Ilir Metës, që është i vetmi në historinë e këtij vendi që ka marrë gjithçka me votën e PS-së. Ishte kryeministër, Kryetar Kuvendit, President. Se si njeriu mund të jetë kaq i nderuar dhe i respektuar dhe të jetë në vështirësi për të fjetur gjumë i qetë, është mister për mua”, tha Rama.

Rama përjashtoi çdo mundësi për koalicion paszgjedhor me Lëvizjen Socialiste për Integrim ndërsa shtoi se çështja e koalicionit me forca të tjera është diçka që do të diktohet nga vota e 25 qershorit.

“LSI-në e përjashtoj si mundësi, sepse LSI e humbi mundësinë, ndërkohë që për sa i përket të tjerëve kjo është diçka që duhet lexuar mbi votën e 25 qershorit. Koalicionet e detyruara nga mungesa e numrave janë çështje më të vështira dhe kanë kosto për njerëzit”, tha Rama.

