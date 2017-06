Rama në Kavajë: Ta çojmë flamurin kuqezi në oborrin e BE

Kryeministri Edi Rama zhvilloi pasditen e sotme mitingun përmbyllës në Kavajë ku u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve, të majtë e të djathë që më 25 qershor të shkojnë për të votuar, jo duke menduar flamujt e partive, por flamurin kuq e zi që Shqipëria në 4 vitet e ardhshme të bëhet shtet me punë e mirëqenie.

“Ne jemi në këtë betejë se ne besojmë tek Shqipëria. Edhe pse ka ende shumë për të bërë, është e sigurt se i kemi dhënë të gjithëve provën se jemi e vetmja forcë për të bërë Shqipërinë shtet me punë e mirëqenie. Dua t’u drejtohem atyre që na votuan 4 vjet më parë e që kanë ende dilema; padiskutim, kjo nuk është një arsye për të vënë në pikëpyetje të votoni apo jo PS.

Është arsye më shumë që ta vazhdojmë më tej betejën. Vetëm një Shqipëri me shtet do të mund të bëjë edhe për ata që ende s’e kanë prekur ndryshimin. Dua t’u drejtohem edhe atyre që janë me bindje të djathta; më 25 qershor nuk është pyetja me kë parti je, por a do ta mbështesësh fuqinë tonë për ta çuar flamurin kuqezi në oborrin e BE”, tha Rama.

22 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)