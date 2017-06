Rama thumbon LSI: Ne jemi krenarë për reformat e koalicionit, po ata ç’kanë

Partia Socialiste mbylli fushatën në Tiranë me një miting madhështor të zhvilluar në sheshin ”Nënë Tereza”. Nën sfondin e mijëra flamujve kuqezi dhe himnit kombëtar, kryeministri Edi Rama të cilin pas fushatës intensive e kishte tradhtuar zëri, u kërkoi të gjithë të pranishmëve të ngrinin lart flamurin dhe të thërrisnin Shqipëri.

Rama u shpreh se 4 vjet më parë kur PS mori mandatin për të qeverisur, kryefjala ishte krimi që ishte hapur si vaji në lakra në të gjithë vendin që kërcënonte jetën e të gjithëve.

“Më lejoni t’ju kujtoj se 4 vjet më parë kemi qenë këtu në këtë shesh ku ndërmorëm udhëtimin tonë për të rilindur Shqipërinë, ju kërkoj të ktheni kokën pas 4 vjet më parë, kur zhvilluam fushatën elektorale, kryefjala e të cilës ishte krimi që ishte hapur si vaji në lakra në të gjithë vendin që kërcënonte jetën e të gjithëve. Ekonomia ishte e bllokuar dhe borxhet e këqija ishin të frikshme, 4 vjet më parë Shqipëria kërcënohej të binte në gropën thithëse të energjisë elektrike, arsimi ishte një torturë, që nga tekstet tek matura shtetërore që ishte një kopje shtetëror e lulëzonin universitet që jepnin diploma pa vlerë. Figura e policit të shtetit ishte bërë figura më qesharake e nëpunësit publik. 4 vjet më parë kur ne morëm mandatin gjetëm 720 mln borxhe të papaguara”, tha Rama.

Rama vlerësoi punën e bërë nga ish-ministri i tij i Brendshëm në krye të policisë së shtetit, duke i rikthyer dinjitetin figurës së tyre dhe duke bërë që të gjithë qytetarë të thjeshtë e pushtetarë të trajtohen në mënyrë të barabartë.

“Sot Shqipërinë që ishte e kemi lënë pas dhe Shqipërinë që duam jemi të vetmit që mund ta ndërtojmë. Sot policia e shtetit është kjo që është falë Saimir Tahirit dhe Fatmir Xhafajt. Sot falë kësaj policie janë të barabartë të gjithë, qytetarë të thjeshtë dhe pushtetarë. PS nuk është një njeri, po një skuadër fituesish.

Për ata që këndojnë lajmin e kukuvajkës së vajtimit u them se sot Shqipëria ka shumë më tepër biznese se 44 muaj më parë”, tha Rama.

Rama u shpreh i revoltuar me qëndrimin e aleatëve të deridjeshëm në koalicion, LSI ndaj reformave të suksesshme të ndërmarra në 4 vjet, çka sipas tij të bën të mendosh se i kanë dhënë votat për të mbajtur tepsinë e pushtetit.

“Më ka ardhur shpirti në majë të hundës me këta njerëz që luajë si me top me mendjen dhe zemrat e njerëzve. Çfarë kanë këta me sheshet, parqet e fëmijëve, gjelbërimin, ndriçimin, me të gjithë elementet që krijuan qytetet pasi njeriu doli nga shpella. Kemi hapur 641 kantiere të rilindjes urbane. Rilindja urbane është rritje ekonomike, turizëm, dinjitet. Në 4 vitet e ardhshme rilindjen urbane do ta çojmë tek çdo familje deri në fshatra. Çdo familje ka nevojë të ndjehet pjesë e një komuniteti. Ne jemi krenar për reformat e koalicionit, po këta pse janë kaq të acaruar me të gjitha reformat që kanë vënë themelet e shtetit, atëherë jemi të bindur se votat na i kanë dhënë që të mos largohen nga tepsia e pushtetit. Ne nuk jemi në këtë betejë për të mundur ata, por për të bërë Shqipërinë që duam. Unë s’e pranoj më që zyrat e shtetit të jenë llokma të pushtetit, ndaj dua një votë dinjitetit për çdo shqiptar që shkon në një zyrë shteti”, tha Rama.

22 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)