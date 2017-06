Trump: Muri në kufirin me Meksikën do të ketë panele diellore

Presidenti amerikan Donald Trump u tha mbështetësve të tij se muri që do të ndërtohet në kufi me Meksikën mund të ketë të vendosura edhe panele diellore.

Trump theksoi se panelet diellore do të siguronin energji të lirë dhe një mënyrë për të ndihmuar me kostot e murit, në mënyrë që edhe Meksika të paguajë më pak.

Muri me Meksikën ishte një prej premtimeve elektorale të Trump, si edhe pagesa e tij nga Meksika, diçka për të cilën fqinji latin i Amerikës nuk humbet rast për të thënë se nuk do të paguajë as edhe një cent.

“Po mendojmë diçka unike. Bëhet fjalë për kufirin jugor ku është nxehtë dhe ka shumë diell. Po mendojmë të ndërtojmë një mur diellor që të prodhojë energji dhe të paguajë veten. Në këtë mënyrë, edhe Meksika do të paguajë shumë më pak para dhe kjo është diçka e mirë”, deklaroi ai.

22 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)