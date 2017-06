Basha: Koha për Ramën ka mbaruar, ndëshkojeni me votë të dielën

Kreu demokrat Lulzim Basha zhvilloi pasditen e sotme takimin përmbyllës elektoral në qytetin e Durrësit. Basha u kërkoi durrsakëve që të votojnë Partinë Demokratike për një të nesërme më të sigurt. Basha tha se ai ka një plan konkret ekonomik për vendin, ndryshe nga rivalët e tij.

“Koha për Edi Ramën ka mbaruar, ndëshkojeni me votë në 25 qershor”, deklaroi Basha

Gjithashtu ia shtoi se Durrësi është i pushtuar nga bandat dhe sipas tij fitorja e PD do t’i rikthejë qytetit rendin dhe sigurinë.

“Më 25 qershor Durrësi do të çlirohet nga bandat. Ne do të rikthejmë rendin dhe sigurinë dhe do t’i shtypim me forcën e ligjit. Republika e re do t’i japë fund krimit dhe kriminelëve në rrugët e Durrësit.

Kjo e diel është dita e vendimmarrjes së madhe”, u shpreh kreu demokrat.

23 qershor 2017 (gazeta-Ship.com)