Meta mbyll fushatën në Fier: Mavia e tmerruar, i kërkon ndihmë PD-së

Lëvizja Socialiste për Integrim ka mbyllur fushatën elektorale në qytetin e Fierit. Në fjalën e mbajtur në këtë takim, Ilir Meta sulmoi Partinë Socialiste. Meta tha se mavia punon për oligarkinë dhe xhepat e saj.

Ndër te tjera ai theksoi se PS nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e dhëna, duke shtuar se PS është në shërbim të kriminelëve. Ai u shpreh i sigurt për fitoren e LSI.

“Mavia i ka shpallur luftë shtresës së mesme në Fier dhe në të gjithë Shqipërinë. Mavia lufton vetëm për 6-7 oligarkë dhe i do të gjithë shqiptarët të varfër. I do të varfër që t’i blejë sa më lirë 1 herë në 4 vjet, me 50 euro, me 100 euro apo me vende pune një mujore.

Dy janë rrugët e sundimit të mavisë, varfërimi i të gjithë shqiptarëve dhe fuqizimi i bandave e të fortëve si një mjet presioni ndaj njerëzve të thjeshtë që të mos kërkojnë të drejtat e tyre”, deklaroi Meta.

Sipas Metës, “mavia e tmerruar nga braktisja popullore për shkak të mashtrimeve dhe premtimeve të pambajtura dhe të pabesisë së pandreqshme. Besoj se e dëgjuat që dje i bëri thirrje PD për ta ndihmuar”. Meta tha se “Mavia i do shqiptarët të varfër që t’i blejë një herë në 4 vjet”.

Kreu i Kuvendit ftoi shqiptarët të votojnë masivisht kundër mavisë dhe papërgjegjshmërisë që ka drejtuar vendin në këto 4 vjet.

23 qershor 2017 (gazeta-Ship.com)