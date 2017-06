Përplasen dy makina në Shkodër, një i vdekur dhe një në gjendje të rëndë

Aksident me pasojë një person të vdekur dhe një tjetër të plagosur është regjistruar pasditen e sotme në Shkodër.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:00 në rrugën Shkodër-Koplik në vendin e quajtur Ura Rrjollit, Malësi e Madhe.

Në aksident janë përfshirë dy automjete, ku makina tip Foristrade Mitsubish me targë AA 629 MO është përplasur me mjetin tip Renault me tragë AA 397 GM.

Si pasojë ka gjetur vdekjen drejtuesi i mjetit Mitsubish, shtetasi B. H. rreth 40 vjeç nga Kopliku, i cili ka mbërritur pa shenja jete në spital.

Ndërsa drejtuesi i automjetit tjetër Renault me inicialet V. R., është dërguar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërsa raportohet se ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Menjëherë policia dhe grupi hetimor janë nisur në vendngjarje për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

23 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)