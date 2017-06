Tiranë, Basha: Ta largojmë Ramën, të dielën votoni për ekonominë

Partia Demokratike zhvilloi mitingun e saj përmbyllës në qytetin e Tiranës. Në miting ishin të pranishëm edhe figura të PD-së, të cilët me herët kanë kritikuar kreun Lulzim Basha. Në këtë takim përmbyllës u vë re pjesëmarrja e Majlinda Bregut dhe e Eduart Selamit.

Kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi se me 25 qershor populli do t’i thotë “ik” Edi Ramës. Ai u kërkoi që të votojnë numrin 6, për të zgjedhur një kryeministër që mendon për ekonominë e vendit.

“Edi Rama erdhi në pushte duke premtuar 300 mijë vende pune, rend dhe siguri, shëndetësi falas. Asnjë premtim nuk mbajti. Çdo gjë është në kaos, rinia në dëshpërim. Dita e diel është dita e gjykimit popullor me votë. Republika e Re do të sjellë me vete një pakt të ri mes politikës dhe qytetarëve. Kurrë më nuk do keni kryeministra që krekosen, kurrë më nuk do keni kryeministër të qefeve dhe tekave, por do të keni kryeministrin e qytetarëve, kryeministrin e ekonomisë.

Ekonomia është çështja kryesore për të cilën ne vendosim këtë të diel”, u shpreh Basha.

Kreu i PD tha se të dielën do të jetë bashkimi më i madh i shqiptarëve. “Ne mbushëm sheshet dhe rrugët dhe të dielën ne do të mbushim qendrat e votimit, merrini familjarët dhe shokët tuaj të bëhen pjesë e themelimit të Republikës së Re”, tha Basha.

23 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)