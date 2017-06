Mesi mbush sot 30 vjeç, por ka fituar po kaq trofe me Barcelonën

Mesi mbush sot 30 vjeç, por ka fituar po kaq trofe me...

Lionel Mesi feston sot në Rosario 30-vjetorin e tij. I rrethuar nga njerëzit e dashur dhe duke pritur ditën e fundit të muajit për t’u martuar me Antonella Roccuzzo, partneren e tij gjatë gjithë jetës, ai është si gjithmonë: i sinqertë dhe fitimtar. Në 30 vite të jetës ka fituar 30 tituj me klubin katalanas.

Andrés Iniesta është i barabartë me të në këtë drejtim, dhe shoku i tij i ngushtë, Daniel Alves, që ka 33 trofe. Messi, i cili arriti 13-vjeç në klubin katalanas, ka filluar të fitojë tituj me Frank Rijkaard. Ishte sezoni 2004-2005, kur ai fitoi La Liga-n e tij të parë.

Nga 13 kampionate, në të cilat ka marrë pjesë deri më tani, Messi ka fituar 8 tituj, të kombinuar këto me 4 Champions, shumë Kupa të Mbretit, 7 Superkupa të Spanjës, 3 Superkupa Europiane dhe 3 Botërorë për Klube.

Përtej të qenit lojtari më dominues në planet, Lionel vetëm fiton me Barcelonën (me Argjentina është një tjetër histori). Nga 17 gushti 2006 (ndeshjen e parë të Superkupës së Spanjës, kundër Espanyol) deri më 27 maj (finalen e Kupës së Mbretit kundër Alavés), Messi ka luajtur me Barcelonën 25 finale, nga të cilat mbeti pa e fituar trofeun përkatës pesë herë.

Të gjithë trofetë (30) të Mesit

8 La Liga (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016); 4 Champions (2006, 2009, 2011, 2015), 5 Kupa të Mbretit (2009, 2012, 2015, 2016 dhe 2017), 7 Superkupa të Spanjës (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016), 3 Superkupa Europiane (2009, 2011, 2015) dhe 3 Botërorë për Klube (2009 2011 dhe 2015).

