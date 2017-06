Sonte, finalja e madhe e Big Brother

Sonte, shtëpia më e famshme në Shqipëri fik dritat dhe pritjes për të mësuar fituesin e këtij edicioni i vjen fundi.

Një edicion me debate të shumta mes banorëve, argëtim pa masë, por mbi të gjitha me surpriza të pafundme si për banorët po ashtu edhe për shikuesit.

Katerina-Lupçe u futën në këtë edicion të 9 të Big Brother si çifti romantik dhe asnjëherë nuk reshtën së treguari ndjenjat ndaj njëri-tjetrit.

Fotinia nga Gjirokastra dhe Danjeli nga Tropoja u futën “singel” në shtëpinë e Big Brother, por më pas krijuan një lidhje bashkë, të cilët e çuan shumë më tej edhe pse kishin pak kohë bashkë në shtëpi, ata u martuan në Big Brother.

“Çmenduri dhe pasion”, kështu u etiketua lidhja e tyre kur u futën në Big Brother dhe Fiorentina e Olsi e demonstruan këtë në çdo drejtim në shtëpi gjatë gjithë këtyre ditëve qëndrimi. Ata ishin dy persona shumë aktiv dhe me sens humori, por ajo që binte më shumë në sy në lidhjen e tyre ishte xhelozia e Fiorentinës ndaj partnerit të saj, e cila e bëri më interesante lidhjen.

Megjithatë, gjithçka ata bënë në Big Brother përfundon sonte dhe fituesi do të jetë vetëm njëri prej tre çifteve që zgjidhet me votat e publiku, votim i cili është hapur që të shtunën e kaluar dhe vazhdon ende.

Nata e spektaklit të sotëm, ku do të kurorëzohet edhe fituesit, do të jetë e mbushur me surpriza të shumta, e gjitha për t’u ndjekur dhe shijuar…

