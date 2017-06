Një histori dashurie mes Pamela Anderson dhe futbollistit Adil Rami

Një lidhje dashurie me aktores dhe ish-mbrojtësit milanez? Për Pamela Anderson, karriera e “joshjes” duket sikur nuk ka të mbaruar. Sipas një reviste franceze, të dy janë njohur nga një mik i përbashkët dhe që atëherë janë takuar shumë shpesh me njëri-tjetrin.

Futbollisti francez është 31 vjeç dhe në të kaluarën ka bërë bujë për një lidhje të dyshuar me showgirl Francesca Cipriani. A do të jetë një lidhje e fundit e Anderson mes një sërë lidhjesh të kaluara, si me muzikantin Tommy Lee (ish-burri i saj), producenti Rick Salomon apo Julian Assange, themeluesi i “Wikileaks”.

25 qershor (gazeta-Shqip.com)