Shëngjin, plagoset me armë aktivisti i LSI-së

Një përplasje me armë është regjistruar këtë paradite në Shëngjin në ambientet e një qendre votimi. Disa persona të armatosur ende të paidentifikuar kanë qëlluar me armë në drejtim të një personi i cili dyshohet se është aktivist i Partisë Socialiste për Integrim.

Dyshohet se personi i plagosur është identifikuar si Florian Bushku nga mediat dhe pas lëndimeve që ka marrë është dërguar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ku raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burime nga policia bëjnë me dije se kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe nëse konflikti ka pasur lidhje me procesin zgjedhor apo jo

25 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)