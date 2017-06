Shqipëria eliminohet nga Liga Europiane

Shqipëria në volejboll për meshkuj nuk arriti dot të kualifikohet në Elite Round të European League pasi u mund 3-2 nga Maqedonia në ndeshjen e fundit dhe humbja 3-1 me Suedinë, por dhe fitorja e këtyre të fundit këtë të diel 3-0 nga Azerbajxhani bëri që ekipi i Melkës të mos kalojë më tej në raundin tjetër për shkak të ndeshjes direkte me skandinavët.

Pas fitores së Suedisë 3-0 me sete, Shqipëria ishte e ndërgjegjshme se vetëm fitorja do t’i lejonte të kalonte më tej, megjithatë përballë një kundërshtari dukshëm më të fortë dhe në renditjen e përgjithshme botërore, Shqipëria humbi setin e parë me rezultatin 25-23, por në setin e dytë u tregua e shkëlqyer duke fituar 25-17. Në setin e tretë, Maqedonia sërish u shfaq më lartë dhe fitoi pa shumë probleme 25-21. Në setin e katërt dëshira e djemve kuqezi, bëri që Shqipëria të fitojë 25-23 duke çuar ndeshjen në setin final. Por Maqedonia arriti të shkëputej që në fillim duke e mbyllur 15-10 në favor dhe krejt takimin me rezultatin 3-2 me sete.

Pavarësisht eliminimit, gjithsesi kjo paraqitje mund të konsiderohet pozitive nga ana e skuadrës së volejbollit të meshkujve, që ju afruan kalimit për në raundin tjetër të këtij kompeticioni të rëndësishëm për vendet në zhvillim në volejboll.

25 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)