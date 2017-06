Gruaja dhunohet nga agjentët e Koresë së Veriut, akuzat janë qesharake

Imazhe të tmerrshme kanë dalë nga agjentët e sigurisë së Koresë së Veriut, të cilët kanë dhunuar barbarisht një grua sepse akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me meshkuj kinezë dhe me ata të Koresë së Jugut, kur kjo e fundit kishte ikur nga vendi. Në foto tregohet rrahja në mënyrë të përsëritur të gruas, e cila i ka duart e lidhura pas shpinës. Një agjent i sigurisë së shtetit mund të shihet duke e marrë në pyetje gruan, përpara se ta qëllojë atë në fytyrë dhe ta tërheqë prej flokësh. Roja vazhdimisht e pyet gruan në lidhje me akuzat e lartpërmendura.

Gruaja mohon akuzat. Një tjetër pamje e tmerrshme është kur një agjent tenton t’i thyejë këmbët me shkop një burri sepse ka tentuar që të largohet nga vendi. Gjithashtu i dhunuari akuzohet se ka grisur një foto të Kim Jung-il.

26 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)