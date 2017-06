Mogherini-Hahn: Presim gjetjet për akuzat e blerjes së votave

Përfaqësuesja e lartë e BE, Federica Mogherini dhe komisioneri Johannes Hhan në një deklaratë të përbashkët në lidhje me zgjedhjet në Shqipëri thonë se presion gjetjet e vëzhguesve ndërkombëtarë për akuzën e blerjes së votës.

Deklarata e Përfaqësuesit të Lartë / Nënkryetarit Federica Mogherini dhe Komisionerit Johannes Hahn për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri Zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë më 25 qershor u zhvilluan në një mënyrë të qetë dhe të rregullt. Qytetarët përfitonin nga një ofertë e gjerë politike në një fazë të rëndësishme të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE.

Sipas konkluzioneve paraprake të Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të OSBE / ODIHR, garuesit zgjedhorë ishin në gjendje të fushonin lirisht dhe liritë themelore të grumbullimit dhe shprehjes u respektuan. Korniza zgjedhore në përgjithësi siguroi një bazë të përshtatshme për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike.

Ne marrim parasysh rezervat e shprehura nga vëzhguesit lidhur me politizimin e organeve zgjedhore dhe zbatimin në kundërshtim të ligjit. Ne presim ndjekjen e duhur të gjetjeve paraprake të Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve, sidomos lidhur me akuzat për blerjen e votave dhe presionin ndaj votuesve, si dhe ndërhyrjen e aktivistëve të paautorizuar të partisë, të cilat mund të dëmtojnë besimin e publikut në zgjedhje.

Pasi të përfundojë procesi zgjedhor, do të angazhohemi me qeverinë e re për të mbështetur procesin e reformave dhe për të vazhduar procesin e integrimit në BE. Vazhdimi i reformës së drejtësisë dhe lufta kundër trafikut të drogës dhe kultivimit do të jetë e një rëndësie të veçantë në këtë drejtim. Ne gjithashtu presim të vazhdojmë partneritetin tonë me Shqipërinë për të nxitur bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë.

26 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)