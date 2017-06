Veliaj: PS ka fituar disa zona bastion të PD-së në Tiranë

Erjon Veliaj e cilësoi fitoren e PS-së, si një vlerësim për punën e bërë në këto vite dhe gjithashtu theksoi se puna e bërë në Bashkinë e Tiranës, solli një rezultat spektakolar në kryeqytet.

Kryebashkiaku tha se puna e bërë në kryeqytet bëri që Partia Socialiste të fitojë bindshëm edhe në zonat që cilësoheshin si bastione të Partisë Demokratike.

“Kemi fituar në disa zona bastion të PD-së, si Pazari i Ri apo Rruga Fortuzi, ku njerëzit i kanë thënë boll më militantizmit, dhe kanë vlerësuar punën”, tha kryebashkiaku i Tiranës.

I pyetur në lidhje me bashkëpunimin me këshilltarët e LSI-së edhe pas këtyre zgjedhjeve, ku PS ka hedhur poshtë mundësinë e një koalicioni me ta, Veliaj tha se do të kërkojë gjithmonë bashkëpunim me këshilltarët e LSI-së, PD-së dhe çdo subjekti tjetër politik.

“Në tryezën e këshillit bashkiak të Tiranës unë kërkoj një bashkëpunim sa më të madh dhe nuk dua të ndalem vetëm te mbështetja e këshilltarëve të koalicionit. Njerëzit janë lodhur me një politikë konflikti dhe presin zgjidhje konkrete për problematikat e tyre të përditëshme”, tha Veliaj.

26 qershor (gazeta-Shqip.com)