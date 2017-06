E përplas autobusi, ngrihet dhe largohet vetë (VIDEO)

Ky është momenti shokues kur një burrë i cili sapo është goditur nga autobusi, ngrihet qetësisht dhe largohet me këmbët e tij. Simon Smith, 53 vjeç, ishte duke kaluat rrugë në Gun Street, Britani e Madhe, kur një autobus, i dalë jashtë kontrollit vjen drejt tij me shpejtësi duke e goditur nga mbrapa me forcë.

Burri fluturon disa metra më tej anës rrugës bashkë me disa tabela e fasada të marra përpara nga autobusi.

Në videon e publikuar online shihet se si 53-vjeçari, pavarësisht përplasjes që duket shumë e fortë, ngrihet me këmbët e veta dhe futet në një lokal aty pranë.

27 qershor (gazeta-Shqip.com)