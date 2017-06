Horoskopi – 27 qershor 2017

DASHI

Këtë fundjavë do të keni mundësinë ti besoni hapur një miku tuaj. Në aspektin afektiv nëse jeni në kërkim të një partneri,sot do të bëni një njohje të këndshme.

DEMI

Do të jetoni një fazë të kënaqshme në të gjitha pikëpamjet. Në aspektin afektiv partneri do ju japë mirëkuptimin e tij e do e ndjeni afër në objektivat tuaja.

BINJAKET

Këtë fundjavë do të dëshironi të kaloni çdo moment me personin që dashuroni duke kërkuar vende të qeta . Në kohën e lirë do të gjeni mundësinë të merreni me sport për të ruajtur fizikun tuaj.

GAFORRJA

Yjet ju këshillojnë ti dedikoni më shumë kohë leximit, në aspektin privat do të jeni në kërkim të mundësive të reja e okazionet nuk do të mungojnë. Në planin afektiv do të kuptoheni me një vështrim.

LUANI

Do të keni mbështetjen e yjeve e gjithçka do të vazhdojë në harmoni. Në aspektin afektiv do të keni mundësi tu përkushtoheni aventurave. Një këshillë: shikoni gjithmonë anën pozitive të gjërave.

VIRGJERESHA

Do të përpiqeni të mos i impononi asgjë askujt. Në aspektin privat do të jeni mjaft të çiltër me miqtë tuaj. Në aspektin afektiv duhet të evitoni së qeni dyshues.

PESHORJA

Në aspektin tuaj personal impenjimet do të jenë të shumta por do i përfundoni me sukses. Në dashuri do të jeni mjaft të sinqertë e të disponueshëm ndaj partnerit.

AKREPI

Gjatë gjithë fundjavës do të jeni mjaft të disponueshëm ndaj partnerit tuaj. Në aspektin privat do të hiqni dorë nga një impenjim që do ju duket mjaft stresues. Një këshillë: frekuentoni lokalet që ju pëlqejnë nën shoqërinë e miqve.

SHIGJETARI

Do të jeni plot energji pozitive e idetë tuaja të pazakonta do të magjepsin këdo që do i dëgjojë. Në ambientin e punës do të bindni një koleg tuajin se si duhet të veprojë. Në planin afektiv do të jeni mjaft kritikë sot.

BRICJAPI

Do të jeni një këshillues mjaft i mirë sot për të gjithë ata që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv partneri juaj do të ndihet i lumtur për gjithë vëmendjen që do i kushtoni.

UJORI

Do të kaloni një fundjavë të bukur në shoqërinë e miqve tuaj më të dashur. Në aspektin privat do të fitoni një betejë me dikë që e njihnit prej shumë kohësh. Në aspektin afektiv do të keni një surprizë të mirëpritur.

PESHQIT

Gjatë ditës së sotme do të ndiheni në siklet duke iu shmangur kontakteve sociale. Në aspektin privat mos u demoralizoni nga zhgënjime të vogla, por vlerësoni thellësisht personalitetin e partnerit tuaj.