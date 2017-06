Max Biaggi, fotot e para pas aksidentit dhe dedikimi i së shoqes për ditëlindje

“Ke fituar sfidën tënde më të rëndësishme … Jetën tënde. Gëzuar ditëlindjen i dashuri im …”, me këtë dedikim dhe me një foto nga spitali, këngëtarja Bianca Atzei i uron ditëlindjen të fejuarit të saj. Max Biaggi u shtrua në spital pas një aksidenti me motor, ndërsa ajo i ka qëndruar gjithmonë pranë.

“Tani unë bëj edhe infermieren. Presim me padurim përmirësimet e tij, edhe pse është ende herët dhe ndodhet nën kujdesin intensiv. Mendoj se muzika dhe kënga janë një ilaç i fuqishëm për të dhe mund ta përmirësojë ndjeshëm gjendjen e tij shpirtërore, por edhe timen.”

27 qershor (gazeta-Shqip.com)