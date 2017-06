Mitingu i fitores, Rama: Falënderoj Bashën që vuri Shqipërinë mbi partinë

Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë pas fitores së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit.

Në një miting festues në sheshin “Skënderbej”, Rama ka falënderuar qytetarët që kanë votuar PS-në si forcë të vetme qeverisëse, duke theksuar se tani është momenti për të reflektuar që ta bëjë Shqipërinë më të mirë.

“Shqipëria ka folur troç, qytetarët kanë zgjedhur të ardhmen dhe Shqipëria që duam është mbi të majtën dhe mbi të djathtën. Shteti që duam është i qytetarëve dhe jo i pushtetarëve kundër politikës së kacafytjeve për pushtetin, jo në interes të qytetarëve, – u shpreh Rama. – Populli ka zgjedhur PS për ta udhëhequr vendin në këtë mision si fuqi e vetme qeverisëse dhe duke e pranuar me emocion dhe përulësi këtë zgjedhje, ne do qeverisim me forcën e shembullit për të gjithë dhe jo me shembullin e forcës kundër të tjerëve. Fitoja është e Shqipërisë dhe merita e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi”.

Rama iu drejtua qytetarëve në të gjithë vendin, duke thënë se e ardhmja që “duam nuk vjen, por arrihet. Barra është e imja në radhë të parë, për të mos harruar për 4 vitet e ardhshme se shqiptarët nuk zgjodhën për Shqipërinë që kemi, por për Shqipërinë që duam, duke i dhënë fund tepsisë së vjetër, që do ta çojmë për skrap një herë e përgjithnjë”.

Kryetari i partisë më të madhe, shfrytëzoi këtë takim për të falënderuar publikisht kreun e demokratëve, Lulzim Basha, i cili sipas tij në 18 maj vendosi Shqipërinë të parën.

“Dua që marrëveshja me Lulzim Bashën të shërbejë si busull në katër vitet e ardhshme. Dua ta falënderoj Bashën, sepse në 18 maj vuri Shqipërinë të parën, – tha ai. – Marrëveshja me Bashën e ka të gjithë potencialin për të mos u fashitur si ëndrra e një nate vere, ku opozita dhe mazhoranca janë të ndara, por që duhet të jenë në rrugën dhe Europën që duam. Unë dua ta rikonformioj publikisht, marrëveshjen për ta pasur paktin e 18 majit, një busull për politikën e re”.

Edi Rama tha se nga sot prioritet do të jetë reflektimi mbi gabimet e bëra deri tani. “Prioriteti ynë i parë duhet të jetë reflektimi për sa shumë duhet të korrigjojmë te vetja jonë në radhë të parë. Mos qoftë e thënë që konkurrentët tanë t’i shohim si armiq dhe ti trajtojmë si të tillë. Ne nuk fituam një kampionat, por morëm një detyrë shumë të vështirë. 4 vitet nuk duhet të jenë një tjetër lojë se kush e ka fajin, por një përpjekje shqiptare për çfarë duhet bërë, për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Fushata ka mbaruar, shqiptarët në kanë shikuar, dëgjuar, dhe kanë bënë zgjedhjen. Tani është koha për të vënë veten tonë në shërbim të tyre, përpara interesave tona dhe shqiptarët pa dallim, përpara dallimeve politike, është koha për të vënë flamurin përbashkues kuqezi përpara flamujve të partive politike. Është koha të gjejmë forcën të punojmë së bashku”, tha Edi Rama.

27 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)