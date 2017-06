Nard Ndoka i del në krah Bashës: I duhet opozitës

Nard Ndoka që arriti të fitojë një mandat deputeti në qarkun e Shkodrës, komenton procesin zgjedhor dhe numërimin e votave, si një proces të vështirë dhe të gjatë.

Ai sqaron dhe arsyet pse Lulzim Basha i duhet opozitës, duke i dhënë një përgjigje gjithë kritikëve të liderit të PD, që e bëjnë përgjegjës për humbjen në zgjedhje.

“Lulzim Basha i duhet opozitës, u duhet demokratëve për të vazhduar luftën me të keqen, për të vendosur standarde kushtetuese për Kodin Zgjedhor, për Drejtësinë, për reformat dhe integrimin tonë evropian. Demokratët nuk kanë kohë për të humbur, as për të vajtuar, as për të dëgjuar kritikët inatçorë, që vetëm shajnë e kritikojnë.

Personazhe pa alternativa, pa ide, por vetem me mllef! Opozita ka një projekt, ka një alternativë, ka një shpresë, dhe ky është Lulzim Basha!

Ne humbëm një betejë që ishte e minuar, por ngritja dhe fitorja jonë është e afërt dhe e sigurtë”.

