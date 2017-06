SHBA, alarm në një bazë ushtarake, dëgjohen të shtëna me armë

Një bazë ushtarake në Alabama të SHBA-ve është izoluar për praninë e mundshme të një njeriu të armatosur. Alarmi ka rënë në brendësi të bazës së Redstone Arsenal në Huntsville, pasi dëshmitarët kanë dëgjuar të shtëna me armë zjarri, pavarësisht se asnjë stërvitje ushtarake nuk ishte parashikuar për sot.

Dhe tani, lajmi i 17 qershorit ku njoftohej arrestimi i një terroristi të mundshëm islamik nga ana e policisë dhe FBI-së në Huntsville, merr një tjetër domethënie.

22-vjeçari Aziz Sayyed ishte ndaluar me akuzën e një sulmi terrorist dhe me objektivave të mundshëm të të riut, ishin zona e Huntsville e Madison County, por para së gjithash, baza Redstone Arsenal, tashmë objekt i mundshëm i të shtënave me armë zjarri.

27 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)