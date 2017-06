SHBA do të ndalojë shitjen e armëve në Gjirin Arab

Më parë, Presidenti Trump ka nënshkruar një marrëveshje për t’i shitur Arabisë Saudite armë me vlerë 110 miliardë dollarë. Por kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Corker, ka thënë se do të ndalojë shitjen e armëve në Arabinë Saudite dhe vendet e tjera të Gjirit Arab.

“Derisa këto vende të zgjidhin konfliktet e tyre me Katarin, ky plan nuk do të miratohet, pasi konfliktet e fundit vetëm po dëmtojnë përpjekjet për luftimin e Shtetit Islamik dhe Iranit.” Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi vetëm pas miratimit të kryetarit të Komitetit të Senatit. Vendet e Gjirit Arab përfshijnë vendet si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrejni, të cilat kanë ndërprerë kontaktet me Katarin, me akuzat se po përkrah terrorizmin.

27 qershor (gazeta-Shqip.com)