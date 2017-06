Ze Maria: Në Izreal, sfidë e rëndësishme për sezonin

Tirana u nis drejt Izraelit, ku skuadra kryeqytetase do të përballet me Maccabi Tel Aviv në raundin e parë paraeliminator të Europa League. Trajneri brazilian Ze Maria thotë se është një sfidë e rëndësishme për sezonin e bardhebluve.

“Kemi lojtarë 18 dhe 19 vjeçarë me një potencial të madh. Ky është objektivi jonë, që bashkë me klubin t’i rrisim për të ardhmen e skuadrës. Tirana duhet të jetë një klub i ngjashëm me klubet angleze, italiane dhe spanjolle ku luhet edhe futbolli më i mirë në Europë, – tha Ze Maria. – Ne këtë vit do të bëjmë këtë program duke punuar shumë me të rinjtë dhe të arrijmë objektivin tonë krysor që është rikthimi në Kategorinë Superiore. Jam i emocionuar sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme për klubin, tifozët dhe skuadrën. Do të luajmë ndaj një skuadre të madhe. Kishim pak kohë në dispozicion për t’u stërvitur por gjithsesi duhet të presim për të parë se çfarë do të ndodhë. Nuk kam luajtur asnjëherë në Izrael, por e di shumë mirë forcën që ka kjo skuadër e cila e mbylli kampionatin e vendin e dytë. Janë mësuar të luajnë në Champions dhe Europa League dhe ne vijmë nga një pjesë e dytë sezoni jo shumë e mirë. Besoj se do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për sezonin tonë sepse do të përballemi me një realitet më të madh se ne”, – theksoi tekniku brazilian.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)