Akullorja e zezë, trendi më i ri

Për shumë njerëz akullorja është padyshim një nga ushqimet e preferuara si në dimër dhe në verë. Është e mirë në çdo orë të ditës, me shije të ndryshme, me fruta të ndryshme, me çokollatë, por së fundmi për ata që duan të provojnë diçka të re: e pazakonta akullorja e zezë. Akullorja tashmë ka marrë një stil gotik dhe është kthyer krejtësisht në të zezë.

Kjo akullore ka pushtuar “Instagramin” (#blackicecream), dhe është përgatitur me qumësht soje, krem arre kokosi dhe pluhur kokosi. Këtë trend e kanë nisur sigurisht amerikanët. Por sido që të jetë akullorja, e zezë, e bardhë apo rozë, ajo është thjesht e papërmbajtshme: sapo temperatura në termometër fillon të rritet, dyqanet e akulloreve në çdo qytet janë në sulm. Sipas studimeve, në muajt e verës konsumi i akulloreve rritet me 30%.

28 qershor (gazeta-Shqip.com)