Biznesmeni i plagosur sot në Tiranë kishte konflikte pronësie me vëllanë

Biznesmeni Tofik Hyka, i cili paraditen e sotme mbeti i plagosur nga një atentat pranë stadiumit “Selman Stermasi” në Tiranë, thuhet se ka pasur konflikte pronësie me të vëllanë.

Sinan Hyka, në vitin 2012 ka bërë një padi ndaj të plagosurit në Gjykatën e Tiranës, lidhur me pronësinë e një sipërfaqe toke. Më konkretisht Sinani ka kërkuar që të njihet ai pronar i 350 metrave tokë në fshatin Lalm të Tiranës. Pas shqyrtimit të padisë, Gjykata vendosi që Sinan Hyka të njihet pronar i tokës.

Ky vendim nuk u pranua nga Tofik Hyka, i cili iu drejtua Gjykatës së Apelit, por edhe në këtë shkallë të gjyqësorit u vendos që Sinan Hyka, të jetë pronar i tokës. Pavarësisht kësaj, policia ende nuk ka një pistë zyrtare për shkaqet e atentati, por nuk përjashton edhe këtë çështje. Grupi hetimor po heton me kujdes të gjitha pistat.

Biznesmeni Tefik Hyka, i cili deri para pak kohësh ishte pronari i një fabrike tullash, ishte në tavolinën e një lokali duke konsumuar kafe në kohën që atentatorët iu afruan dhe e qëlluan me plumb në kokë dhe gjoks. Sipas dëshmitarëve Hyka ka qenë i shoqëruar me një femër në momentin që e kanë qëlluar duke e lënë të plagosur. Mësohet se Hyka ka qenë shënjestër e një atentati edhe më parë, që i kishte shpëtuar. Me gjithë këtë ai duket se nuk ka marrë masa për mbrojtjen e tij dhe lëvizte lirisht.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)