Gara për kreun e PD, Selami: Po të isha në vendin e Bashës do dorëhiqesha

Kandidati për kryetar i Partisë Demokratike, Eduard Selami tha në një deklaratë për mediat se do të japë kontribut që gara për kreun e PD të jetë model. Gjithashtu Selami shtoi se është rëndësishme që të bëhet një analiza brenda PD dhe se ai është i gatshëm që të japë kontributin e tij

“Ajo çka është më kryesorja është një analizë e hapur brenda PD, duke parë më parë gjërat që na bashkojnë sesa ato që na ndajnë. Unë do të jap kontributin që kjo garë të jetë model dhe ti ngjallë shpresën shqiptarëve. A do të ishte një garë ku zoti Basha do të jepte dorëheqjen e plotë dhe kjo të ishte e barabartë?!

Unë po të isha në vend të Bashës, këtë do të bëja sepse unë mendoj se nëse do të duhet një garë e drejtë dhe e pastër, unë mendoj se të gjithë duhet të jemi në një fushë të barabartë. Kjo është zgjidhja e tij, unë nuk dua ta paragjykoj. Le t’ia lemë kohës. Kjo është një garë brenda familjes ne do ti shikojmë me kujde. ”, tha Selami.

Megjithatë ai shtoi se do jetë bashkëpunues, në mënyrë që demokratët të zgjedhin më të mirën. Sipas tij, këto janë periudha sa të vështira, aq dhe të pasura me oportunitet për ta ngritur PD aty ku janë vlerat më të mira të demokracisë dhe të partive bashkëkohore

“Është për të ardhur keq që PD-në koha e ka lënë mbrapa. PD duhet të ecë me hapin e kohës. Unë jam i sigurt se kjo ditë do të vijë dhe ky do të jetë kontributi im nëse zgjidhem”, deklaroi ai.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)