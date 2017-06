Humbja në zgjedhje, Bojaxhiu dorëhiqet nga Sfida: Përgjegjësi e imja. Urime fituesve!

Gjergj Bojaxhi është dorëhequr nga posti i kryetarit të partisë që krijoi vetë, Sfida pas humbjes në zgjedhjet e 25 qershorit, ku ky subjekt i ri politik nuk mundi të merrte asnjë mandat. Përmes një statusi në faqen e vet në Facebook Bojaxhi merr përsipër të gjithë përgjegjësinë e humbjes, ndërsa uron fituesin e zgjedhjeve të 25 qershorit.

“Përshëndetje! Përmes këtij qëndrimi dua së pari të uroj fituesin e zgjedhjeve politike të 25 Qershorit në Shqipëri.

Së dyti, si drejtues politik i Sfidës dua të deklaroj me bindje pergjegjësinë time për rezultatin e padëshiruar në zgjedhje. Për rrjedhojë shpall doreheqjen time nga ky funksion i partisë. Çmoj se marrja e përgjegjësive me fjalë, por pa vepra nuk do të ishte në frymën për të cilën u krijua SFIDA.

Së treti, kam bindjen që vetem një shtet i drejtë është i fortë dhe jo e kundërta. Ndaj qëllimi si shoqëri nuk duhet të jetë të bëjmë një shtet të fortë me të dobëtin, por të barabartë përpara ligjit mes të dobëtit dhe të fortit, mes të varfërit dhe të pasurit, mes politikanëve dhe qytetarëve.

Se katërti i falenderoj thellësisht nga zemra të gjithë ata qytetarë që na besuan dhe mbeshtetën. Misioni ynë vijon dhe mbetet të mundim politikën e pazareve dhe militantizmit.

Sfida sapo ka filluar!” – shkruan Bojaxhi.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)