Kthehet nga Afganistani kontingjenti i pestë i Policisë Ushtarake

Kthehet në atdhe kontingjenti i 5 i Forcave të Armatosura shqiptare, i cili mori pjesë në Resolute Support Mission në Kabul, ku shërbeu për një periudhë 6 – mujore.

Në ceremoninë e organizuar me këtë rast ishin të pranishëm ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, gjeneral brigade Dedë Prenga, zëvendësambasadori i Republikës së Turqisë në vendin tonë, Sinan Cem Baş, komandantë forcash, miq dhe të afërm të trupave të kthyera.

Ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli shprehu rëndësinë e pjesëmarrjes së Forcave të Armatosura shqiptare në misionet ndërkombëtare dhe theksoi se angazhimi në një mision të tillë tregon që Policia Ushtarake është në gjendje të përmbushë me sukses detyrat edhe në frontin, të cilin ajo e cilësoi si, më të dhunshëm të operacioneve të drejtuara nga NATO. “Suksesi në garantimin e sigurisë dhe ruajtjes së forcave aleate, dëshmon aftësinë dhe pjekurinë e aftësive të mirëpajisura dhe të mirëmotivuara të Policisë sonë Ushtarake. Me djersën, sakrificat dhe sukseset në përgatitjen dhe performancën e tyre, këta efektivë treguan se janë nga strukturat më elitare të Forcave tona të Armatosura. Me pjesëmarrjen në këtë operacion Policia Ushtarake e zgjeron spektrin e pjesëmarrjes jo vetëm me operacione brenda vendit, por edhe në operacione për kriza anembanë globit në krah të aleatëve.”

Në vijim të fjalës së saj, ministrja Kodheli risolli në vëmendje mjedisin e paparashikueshëm dhe goditjet që vijnë nga terrorizmi dhe iu referuar kësaj situate si sfida e sotme e sigurisë, e cila sipas saj, kërkon një përqasje gjithëpërfshirëse dhe kontribute të përbashkëta.

Duke falënderuar të gjithë trupat pjesëmarrëse në këtë mision, ministrja Kodheli ndaloi të falënderonte edhe aleatët për mbështetjen e dhënë: “Duke vlerësuar mbështetjen e vendeve aleate për forcat tona, veçanërisht atyre të dislokuara në operacione, do të dëshiroja pa dyshim të falënderoj, aleatët tanë turq për mbështetjen dhe ndihmën që i kanë dhënë forcave tona në Kabul.

Në fjalën e tij përshëndetëse, zëvendësambasadori turk, Sinan Cem Baş, i dha rëndësi të veçantë marrëdhënieve të shkëlqyera mes Turqisë dhe Shqipërisë, në çdo në fushë dhe jo vetëm në atë të mbrojtjes. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e Forcave të Armatosura shqiptare dhe rritjen e pranisë së tyre në misionet ndërkombëtare duke veçuar pjesëmarrjen e anijes së Forcës sonë Detare Oriku në detin Egje.

Kontingjenti i 5 shqiptar pjesëmarrës në Resolute Support Mission përbëhej nga efektivë të Policisë Ushtarake dhe shërbeu nën komandën e Forcave të Armatosura turke në Kabul për një periudhë 6 – mujore.

Pak ditë më parë Shqipëria nisi drejt Afganistanit 2 kontingjente të tjera, të cilat gjithashtu do të shërbejnë për rreth 6 muaj në Kabul dhe Herat.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)