Kukësi do të hedhë në gjyq Federbetin

Kukesi po pergatitet te hape nje proces gjyqesor ndaj kompanise Federbet. Konfirmimi vjen nga presidenti I kampioneve te Shqiperise Safet Gjici. Shkak per nje hap te tille ligjor jane bere akuzat e ngitura nga kompania e njohur per monitorimin e basteve per ndeshjen e humbur ne miqesore e pak diteve me pare me austriaket e Wolfsberger.

Akuzat e pak diteve e pare nga kompania Federbet pas humbjes se thelle 7-0 e kane zhgenjyer se tepermi presidentin Gjici, per shkak se eshte goditur ne nje pikat me te forta te klubit te tij, respektimin e rregullave te lojes dhe distancimin nga bastet, duke nenvizuar historikun e te gjitha ndeshjeve te luajtura ne Europe gjate viteve te fundit, qofshin keto zyrtare apo miqesore.

Presidenti I Kukesit, mbrojtjen e imazhit te klubit e konsideron nje nga prioritetet e punes se tij dhe ka siguruar se çeshtjen ndaj kompanise Federbet do ta çoje deri ne fund.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)