Rihanna me një të dashur të ri

Kanë kaluar shumë kohë qëkur Rihanna ka qenë në një marrëdhënie dashurie. Ndërsa është me pushime në Spanjë, ajo është parë në një pishinë së bashku me një djalë. Të dy janë dukur shumë të relaksuar në krahët e njëri-tjetrit.

Të qeshur dhe me shampanjë në duar ata duket sikur po shijojnë çdo moment të tyre. Por se kush është djali që po shoqërohet me Rihanna mbetet ende një mister. Këngëtarja 29-vjeçare, që pas ndarjes me Chris Brown, nuk ka pasur asnjë lidhje serioze. Ajo, për një periudhë të shkurtër në 2016-n ka qenë e lidhur me reperin Drake.

28 qershor (gazeta-Shqip.com)