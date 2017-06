Thatësira, UKT apel qytetarëve: Mos e shpërdoroni ujin ose do ndëshkoheni

Ujësjellës-Kanalizimet Tiranë i bëjnë thirrje qytetarëve të kryeqytetit që të mos e shpërdorojnë ujin e pijshëm përndryshe do të ndëshkohen. UKT bën me dije se në bashkëpunim me ‘Bashkinë e Tiranës, ka ngritur grupet e Task Forcës të cilët janë gjatë gjithë kohës në terren për të mos lejuar shpërdorimin pa kriter të ujit, si dhe për të marrë masat përkatëse për këdo që nuk respekton Kodin e Ujit’.

“Duke qenë se shpërdorimi pa kriter i ujit të pijshëm ndikon në furnizimin normal në të gjithë rrjetin e shpërndarjes, çdo shkelje a shpërdorim i ujit do të ndëshkohet sipas ligjit.

Me këtë rast u bëjmë thirrje administratorëve të pallateve që të tregojnë një kujdes më të madh, të kontrollojnë vazhdimisht funksionimin normal të pompave dhe depozitave, për të mundësuar maksimumin e furnizimit me ujë të pijshëm, duke eliminuar çdo shpërdorim të mundshëm të tij.

Për disa zona të izoluara, të cilat janë edhe pika fundore e rrjetit të shpërndarjes të ujit, në të cilat mund të vërehen kufizime, Ujësjellësi i Tiranës ka marrë të gjitha masat, duke vënë në dispozicion botet e ujit në mënyrë periodike.

Gjithashtu, Ujësjellësi i Tiranës fton gjithë qytetarët që të telefonojnë në çdo kohë në numrin pa pagesë 0800 44 88 për të raportuar çdo rast ndërhyrje apo shpërdorimi të ujit të pijshëm nga persona të papërgjegjshëm.

Stafi ynë është i angazhuar maksimalisht për t’iu përgjigjur çdo kërkese të qytetarëve”, thuhet ndër të tjera në njoftimin e UKT.

28 qershor 2017 (gazeta-Shqip.com)