10 vjet “iPhone”, telefoni që ka revolucionalizuar botën e celularëve

Më 29 qershor 2007 në treg erdhi “iPhone”. Celulari “Apple” u zbulua disa muaj më parë në një prezantim të Steve Jobs në Konferencën MacWorld në San Françisko. Në këto dhjetë vjet, “iPhone” ka vendosur rekord pas rekordi, si në shitje dhe në fitime.

Në kujtesën tonë do të qëndrojnë radhët e gjata jashtë dyqaneve në të gjithë botën për të blerë modelet e ndryshme të prodhuara deri më tani; i fundit është 7 Plus, si dhe në korrik 2016 kur Tim Cook (CEO i Apple) shpalli tejkalimin e miliardave “iPhone” të shitur globalisht që nga dita e vënies në shitje. Por tashmë në ardhje është edhe 8, nga të cilat (sipas thashethemeve) do të tregtohen 4 milionë njësi gjatë fazës së prezantimit.

29 qershor (gazeta-Shqip.com)