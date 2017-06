Celine Dion, me një “look” të çuditshëm në rrugët e Parisit

Ekstravaganca dhe shpenzimet e tepruara nuk kanë munguar kurrë në jetën e Celine Dion. Këngëtarja gati në të pesëdhjetat, ecën rrugëve të Parisit me një veshje të çuditshme. Kapele, syze dielli dhe një xhaketë të gjatë lëkure përsëri do ta bënin atë të njihet rrugëve, aq shumë saqë fansat do ta ndalonin për t’i kërkuar autografe dhe selfie.

29 qershor (gazeta-Shqip.com)